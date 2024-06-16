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Минниханов прочитал праздничный намаз в мечети Альметьевска

Глава РТ совершил намаз в честь Курбан-Байрама во время рабочего визита в Альметьевск.

пресс-служба Раиса РТ

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Глава РТ совершил намаз в честь Курбан-Байрама во время рабочего визита в Альметьевск.
Местом для молитвы послужила недавно обновлённая Центральная мечеть им. Ризаэтдина Фахретдина, рассчитанная на 1200 молящихся.
Минниханов высоко оценили качество ремонта в мечети и назвал её примером для всей страны. Центральную мечеть обновили при поддержке "Татнефти" и превратили религиозный центр, где есть место не только для молитв, но и для религиозных обрядов, образования и отдыха. Также вокруг мечети появилась зона для прогулок, объединённая с парком Каскад прудов.
Ранее мы рассказывали о движении транспорта и запланированных по случаю Курбан-Байрама мероприятиях в Казани.

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