Минниханов прочитал праздничный намаз в мечети Альметьевска

Глава РТ совершил намаз в честь Курбан-Байрама во время рабочего визита в Альметьевск.

Местом для молитвы послужила недавно обновлённая Центральная мечеть им. Ризаэтдина Фахретдина, рассчитанная на 1200 молящихся.

Минниханов высоко оценили качество ремонта в мечети и назвал её примером для всей страны. Центральную мечеть обновили при поддержке "Татнефти" и превратили религиозный центр, где есть место не только для молитв, но и для религиозных обрядов, образования и отдыха. Также вокруг мечети появилась зона для прогулок, объединённая с парком Каскад прудов.

Ранее мы рассказывали о движении транспорта и запланированных по случаю Курбан-Байрама мероприятиях в Казани.