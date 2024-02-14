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Минниханов пригласил главу Минпромторга Ирана посетить Казань

Минниханов пригласил главу Минпромторга Ирана посетить Казань

пресс-служба Раиса РТ

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Глава Татарстана Рустам Минниханов встретился с министром промышленности, рудников и торговли Ирана Аббасом Алиабади. Информация об этой встрече была распространена пресс-службой главы региона.

На встрече обсуждалось укрепление взаимоотношений между Татарстаном и Ираном. Рустам Минниханов отметил, что компании из Татарстана уже успешно реализовывали проекты в Иране, и на данный момент активно развивают сотрудничество с компанией «Дарик», связанной с автогигантом КамАЗ. Также был выражен интерес республики к совместным проектам с компанией «Мапна» в сфере энергетики и с крупнейшим иранским производителем автомобилей «Иран Ходро».


В Казани за прошедший год появился филиал «Мир Бизнес Банка», подразделение «Банка Мелли Ирана», что способствует улучшению условий взаимодействия между странами.

Минниханов пригласил Алиабади посетить Казань и обсудить возможности сотрудничества на международном экономическом форуме «Россия - Исламский мир: Kazanforum», который запланирован на май 2024 года.

Ранее, стало известно, что Кировском районе Казани откроется новый молодежный центр «Вертолет» для детей и подросткой. Открытие планируется весной этого года.

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