Минниханов поздравил молодёжь с праздником

В своём телеграмм-канале глава Татарстана опубликовал поздравление с Днём Молодёжи.

К своему посту он прикрепил видео с чек-листом молодёжи Татарстана. Согласно ему молодым людям стоит реализовать следующие пункты: закрыть сессию на «отлично», защищать родину, встретить рассвет, быть счастливыми и др.

Ранее мы писали, что на Дне молодежи в Казани 29 июня выступит рэпер Нурминский