Новости Татарстана
· 16+ · Полина Сластникова

Минниханов поздравил молодёжь с праздником

В своём телеграмм-канале глава Татарстана опубликовал поздравление с Днём Молодёжи.

телеграм-канал Раиса РТ

Подписаться в Telegram

В своём телеграмм-канале глава Татарстана опубликовал поздравление с Днём Молодёжи.

К своему посту он прикрепил видео с чек-листом молодёжи Татарстана. Согласно ему молодым людям стоит реализовать следующие пункты: закрыть сессию на «отлично», защищать родину, встретить рассвет, быть счастливыми и др.

Ранее мы писали, что на Дне молодежи в Казани 29 июня выступит рэпер Нурминский

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

22 часа назад

В Казани к 30 августа откроют детский парк и обновят Фуксовский сад

Интересное в Казани

23 часа назад

«Не бойся, будет не больно»: почему стоматологи рекомендуют избегать этой фразы при подготовке ребенка к лечению зубов

установка сетка на вентиляцию от тараканов

Новости Казани

день назад

В Казани 26 июня запустили новый фонтан в сквере Белинского

Интересное в Казани

2 дня назад

Мода на золотые коронки у древних египтян и современных таджиков: любопытные факты о зубном протезировании 

хороший массажист в екатеринбурге в Екатеринбурге

Новости Казани

день назад

В коттеджном посёлке Казани нашли снаряд 120 калибра

Новости Казани

день назад

Казанцу предложили 189 рублей компенсации за 2 недели лечения от ботулизма

Новости Казани

день назад

В Казани участника СВО наказали за подрыв фейковой гранаты у подъезда

Лонгриды

17 часов назад

«Понятие «красота» субъективное»: участница полуфинала «Мисс Офис» рассказала о конкурсе

Новости Казани

день назад

У Колхозного рынка в Казани авария со скорой помощью остановила трамваи
Лонгриды
19 часов назад

Места в Татарстане, где можно почувствовать себя последним героем

Места в Татарстане, где можно почувствовать себя последним героем

Новости Татарстана

час назад

Жара спасает татарстанцев от клещей

Интересное в Казани

22 часа назад

«Эта система позволила мне стать здоровым»: как житель Казани внедрил в практику методику профессора Николаева 

Новости Татарстана

час назад

Минниханов поздравил молодёжь с праздником

Новости Казани

19 часов назад

На Дне молодежи в Казани 29 июня выступит рэпер Нурминский
В Казани на проспекте Победы, 28а загорелась машина
Новости Казани
19 часов назад

В Казани на проспекте Победы, 28а загорелась машина

Новости Татарстана

20 часов назад

130 татарстанцев заразились геморрагической лихорадкой от мышей

Новости Татарстана

20 часов назад

Суд запретил службе «Кухни на районе» 90 суток работать из-за нарушения норм

Новости Татарстана

21 час назад

В выходные в Татарстане потеплеет до +27 градусов
Казанские врачи объяснили, почему отправляют пациентов в платные клиники
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Казанские врачи объяснили, почему отправляют пациентов в платные клиники
Свыше 500 тысяч записей о татарстанских водителях оказались в общем доступе
Новости Татарстана
20 часов назад

Свыше 500 тысяч записей о татарстанских водителях оказались в общем доступе