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На Дне молодежи в Казани 29 июня выступит рэпер Нурминский

в День города состоится Чемпионат РФ по BMX и Чемпионат РТ по баскетболу 3x3

https://www.youtube.com/watch?v=dJ6135ziAjw&t=203

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На Дне молодежи, который состоится уже завтра, 29 июня 2024 года, в парке «УРАМ» выступит певец Нурминский. Он выйдет на сцену в 21:00.

Песни приглашенного артиста наполнены эстетикой гетто и дворовой романтикой.

В спортивной программе праздника написано, что в этот день в регионе пройдут контесты по самокату, роликам, воркауту, стритболу, и т.д.. Кроме того, в День города состоится Чемпионат РФ по BMX и Чемпионат РТ по баскетболу 3x3. После этого перед гостями и местными жителями выступят Ольга Серябкина и Нурминский.

Ранее мы писали о том, что в Казани к 30 августа откроют детский парк и обновят Фуксовский сад. Все необходимые работы будут завершены уже ко Дню города. Об этом сообщил Ильсур Метшин.

Кроме того, троллейбус №8 и трамвай №5 в региональной столице теперь курсируют без кондукторов.

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