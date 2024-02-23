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· Артем Акчурин

Новый театр им. Камала в Казани станет круглосуточным

Новый театр им. Камала в Казани станет круглосуточным

РБК

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Новое здание театра Камала в столице РТ будет работать круглосуточно, представляя собой уникальный культурный проект, который может стать одним ярких в России за последние 10 лет. Об этом заявила министр культуры Татарстана Ирада Аюпова в ходе интервью для программы #ТатарстанОнлайн.

В здании нового театра будут функционировать три постоянные сцены: главный зал на 800 зрителей, уникальный восточный круглый зал и трансформерный зал на 300 мест.


Из круглого зала посетители смогут наслаждаться панорамными видами на Казань в разное время суток благодаря театральным декорациям. Новая сценическая площадка будет доступна к посещению в любое время суток, становясь настоящим центром культурной жизни, "городом в городе".

Общая площадь планируемой постройки составит почти 49 тыс. кв. метров и включит в себя креативно-образовательные лаборатории, публичные зоны, репетиционные и административные помещения.

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