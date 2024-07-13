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На озере Кабан пройдёт творческая лаборатория для сценаристов

Набор на опен колл для сценаристов проводится до 19 июля.

Даша Самойлова, Даниил Шведов / Инде

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Набор на опен колл для сценаристов проводится до 19 июля.

Пять отобранных сценаристов сотворят сценарий на тему дома, традиций, вплетая в него знаменитое казанское озеро. По готовому сценарию будет снят короткометражный фильм, который покажут 30 августа в День города.

Курировать лабораторию будет режиссер-сценарист— Теймур Ибрагимов.

Ранее мы сообщали, что в Верхнеуслонском районе спасатели вытащили собаку из колодца

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