На озере Кабан пройдёт творческая лаборатория для сценаристов
Даша Самойлова, Даниил Шведов / Инде
Набор на опен колл для сценаристов проводится до 19 июля.
Пять отобранных сценаристов сотворят сценарий на тему дома, традиций, вплетая в него знаменитое казанское озеро. По готовому сценарию будет снят короткометражный фильм, который покажут 30 августа в День города.
Курировать лабораторию будет режиссер-сценарист— Теймур Ибрагимов.
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