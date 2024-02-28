У казанцев вода окрасится в зеленый цвет
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29 февраля в некоторых жилых домах Приволжского и Советского районов Казани ожидается, что вода в кранах может приобрести оттенок зеленого цвета. Информацию об этом сообщила пресс-служба мэрии, ссылаясь на Казанские тепловые сети, филиал АО «Татэнерго».
Жителям, которые обратят внимание на зеленоватый оттенок в водопроводе, рекомендуется обратиться к диспетчерам Казанских тепловых сетей по указанному телефону.
Важно отметить, что краситель «Уранин-А» используется как индикатор утечек в системах теплоснабжения и одобрен Роспотребнадзором, считается безопасным для людей и окружающей среды.
Ранее, стало известно, что в Казани ищут студента, планировавшего напасть на колледж с оружием.