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· Артем Акчурин

У казанцев вода окрасится в зеленый цвет

У казанцев вода окрасится в зеленый цвет

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29 февраля в некоторых жилых домах Приволжского и Советского районов Казани ожидается, что вода в кранах может приобрести оттенок зеленого цвета. Информацию об этом сообщила пресс-служба мэрии, ссылаясь на Казанские тепловые сети, филиал АО «Татэнерго».

Произойдет это в результате внедрения красителя «Уранин-А» в систему центрального теплоснабжения от котельной «Азино». Согласно пояснению представителей исполкома, специалисты тепловых сетей будут заниматься выявлением возможных мест утечек теплоносителя.

Жителям, которые обратят внимание на зеленоватый оттенок в водопроводе, рекомендуется обратиться к диспетчерам Казанских тепловых сетей по указанному телефону.

Важно отметить, что краситель «Уранин-А» используется как индикатор утечек в системах теплоснабжения и одобрен Роспотребнадзором, считается безопасным для людей и окружающей среды.

Ранее, стало известно, что в Казани ищут студента, планировавшего напасть на колледж с оружием.

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