У казанцев вода окрасится в зеленый цвет

29 февраля в некоторых жилых домах Приволжского и Советского районов Казани ожидается, что вода в кранах может приобрести оттенок зеленого цвета. Информацию об этом сообщила пресс-служба мэрии, ссылаясь на Казанские тепловые сети, филиал АО «Татэнерго».





Произойдет это в результате внедрения красителя «Уранин-А» в систему центрального теплоснабжения от котельной «Азино». Согласно пояснению представителей исполкома, специалисты тепловых сетей будут заниматься выявлением возможных мест утечек теплоносителя.Жителям, которые обратят внимание на зеленоватый оттенок в водопроводе, рекомендуется обратиться к диспетчерам Казанских тепловых сетей по указанному телефону.

Важно отметить, что краситель «Уранин-А» используется как индикатор утечек в системах теплоснабжения и одобрен Роспотребнадзором, считается безопасным для людей и окружающей среды.

Ранее, стало известно, что в Казани ищут студента, планировавшего напасть на колледж с оружием.