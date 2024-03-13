Минниханов наградил секретаря совбеза РТ орденом «Дуслык»
Татар-информ
Глава Татарстана Рустам Минниханов присвоил орден «Дуслык» секретарю Совета безопасности РТ Рафаилю Гильманову. Соответствующий указ был подписан 9 марта и сегодня опубликован на официальном портале Раиса РТ.
В указе отмечается, что данная награда присуждается Гильманову Рафаилю Валиевичу за его заслуги в обеспечении общественной безопасности, укреплении законности и правопорядка, а также за многолетнюю безупречную службу на посту секретаря Совета безопасности региона.
На следующий день после награждения у Гильманова было день рождение, ему исполнилось 65 лет.
Ранее, стало известно, что в ряде школ Татарстана в день выборов президента РФ изменят расписание.
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