Минниханов наградил секретаря совбеза РТ орденом «Дуслык»

Глава Татарстана Рустам Минниханов присвоил орден «Дуслык» секретарю Совета безопасности РТ Рафаилю Гильманову. Соответствующий указ был подписан 9 марта и сегодня опубликован на официальном портале Раиса РТ.

В указе отмечается, что данная награда присуждается Гильманову Рафаилю Валиевичу за его заслуги в обеспечении общественной безопасности, укреплении законности и правопорядка, а также за многолетнюю безупречную службу на посту секретаря Совета безопасности региона.

На следующий день после награждения у Гильманова было день рождение, ему исполнилось 65 лет.

Ранее, стало известно, что в ряде школ Татарстана в день выборов президента РФ изменят расписание.