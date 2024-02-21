Министр образования ОАЭ и глава Татарстана обсудили «Игры будущего»

Глава РТ Рустам Минниханов в стенах казанского кремля встретился с министром образования ОАЭ Ахмадом Аль Фаласи. Лидеры обсуждали «Игры будущего», которые проходят в Казани.

Представитель министерства образования ОАЭ передал слова приветствия от президента страны ближнего востока. Он упомянул о важности сотрудничества между странами, а также выразил благодарность за приглашение на церемонию открытия мероприятия.

В свою очередь раис Татарстана поблагодарил за участие на международных соревнованиях.

Ранее, Путин в Казани провел встречу с президентом Республики Сербской.