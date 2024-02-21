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Министр образования ОАЭ и глава Татарстана обсудили «Игры будущего»

Министр образования ОАЭ и глава Татарстана обсудили «Игры будущего»

пресс-служба Раиса РТ

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Глава РТ Рустам Минниханов в стенах казанского кремля встретился с министром образования ОАЭ Ахмадом Аль Фаласи. Лидеры обсуждали «Игры будущего», которые проходят в Казани.

Представитель министерства образования ОАЭ передал слова приветствия от президента страны ближнего востока. Он упомянул о важности сотрудничества между странами, а также выразил благодарность за приглашение на церемонию открытия мероприятия.

В свою очередь раис Татарстана поблагодарил за участие на международных соревнованиях.

Ранее, Путин в Казани провел встречу с президентом Республики Сербской.

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