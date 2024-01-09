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· Артем Акчурин

Миллиардер Семин продал два участка для ЖК в Казани федеральному застройщику

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Федеральная строительная компания приобрела два земельных участка в Казани от группы компаний ASG, которая находится в собственности миллиардера Алексея Семина.

Один из участков расположен на проспекте Победы рядом с Вознесенским трактом, а второй — на Сибирском тракте, где ранее находился завод электронных вычислительных машин. Компания планирует реализовать на этих участках возведениежилых домов.

На данный момент подробности о площади участков не раскрываются, так как это связано с особенностями девелоперского процесса. Для чего требуется выполнение определенных работ и процедур для подготовки и получения необходимой разрешительной документации. Однако, планы федерального застройщика указывают на выход на строительный рынок в Казани летом 2024 года. В 2022 году компания уже планировала построить на этих участках многоэтажный жилой комплекс площадью 850 тысяч квадратных метров, но пока точные детали этого проекта находятся на стадии разработки.

Ранее, мэрия столицы Татарстана отреагировала на фейки с угрозами в адрес школ и торговых центров.

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