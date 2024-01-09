Миллиардер Семин продал два участка для ЖК в Казани федеральному застройщику

Федеральная строительная компания приобрела два земельных участка в Казани от группы компаний ASG, которая находится в собственности миллиардера Алексея Семина.

Один из участков расположен на проспекте Победы рядом с Вознесенским трактом, а второй — на Сибирском тракте, где ранее находился завод электронных вычислительных машин. Компания планирует реализовать на этих участках возведениежилых домов.

На данный момент подробности о площади участков не раскрываются, так как это связано с особенностями девелоперского процесса. Для чего требуется выполнение определенных работ и процедур для подготовки и получения необходимой разрешительной документации. Однако, планы федерального застройщика указывают на выход на строительный рынок в Казани летом 2024 года. В 2022 году компания уже планировала построить на этих участках многоэтажный жилой комплекс площадью 850 тысяч квадратных метров, но пока точные детали этого проекта находятся на стадии разработки.

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