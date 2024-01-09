Мэрия Казани отреагировала на фейки с угрозами в адрес школ и торговых центров

Во время новогодних праздников в Казани произошла тревожная ситуация по причине распространения сообщений с угрозами в адрес школ, торговых центров и других общественных мест. По сообщению мэрии города, информация оказалась ложной.

Руководство столицы РТ обратилось в правоохранительные органы, которые оперативно проверили и отработали полученное сообщение. По данным структур, фейковые аккаунты были обнаружены в нескольких регионах и городах с целью вызвать нестабильность и панику. Однако, канал уже закрыт, и информация не подтвердилась, как сообщили в Telegram-канале мэрии Казани. Также было отмечено, что авторы каналов находятся за пределами страны.

В администрации напомнили жителям о важности сохранения спокойствия, обращении в ответственные структуры для подтверждения информации и призвали не распространять неподтвержденные данные.

Напомним, врач из Казани поделилась впечатлениями от новой трассы М-12.