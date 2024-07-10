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Духовное управление мусульман РТ одобрило халяльный кешбэк

Благодаря этому продукту можно будет вернуть часть расходов за совершенные покупки

Духовное управление мусульман РТ

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В духовном управлении мусульман (далее ДУМ) Татарстана был принят «халяльный кешбэк». Такое решение муфтий региона Камиль хазрат Самигуллин вынес основателям проекта Halal Card Исламу Ахмедшину и Тимуру Хакимову. Об этом сообщили в организации.

Благодаря этому продукту можно будет вернуть часть расходов за совершенные покупки, которые человек оплатил картой. Разработчики также могут запустить рассрочку на машины, пенсионные и инвестиционные продукты. Контролировать финансовый продукт станет представитель духовного управления.

В рамках Halal Card также планируют запустить «садакаматы» — по которым можно переводить пожертвования. Конструкции появятся в мечетях, ТЦ и т.д. Помимо этого, у продукта будет искусственный интеллект Мадиина. Возможно при помощи сервиса можно будет осуществлять трансграничные переводы.

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