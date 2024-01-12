Новости Татарстана
· Артем Акчурин

Метшин оценил новую котельную в центре Казани

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На улице Толстого в Казани была построена современная котельная. Об этом сообщает пресс-служба исполкома.

Новая блочно-модульная конструкция заменила устаревшую котельную завода «Вкнииволт» и будет обслуживать детский сад, четыре многоквартирных дома и три административных здания в следующем отопительном сезоне.

Главный инженер АО «Казэнерго» Юрий Никоноров отметил, что котельная полностью автоматизирована и обладает тепловой мощностью в 4 МВт (два котла по 2 МВт), что соответствует 3,5 Гкал/ч. Практически все оборудование установки является российским или произведенным в дружественных странах. Оно было смонтировано на производстве и затем доставлено на улицу Толстого частями.

Мэр города Казани, Ильсур Метшин, отметил, что котельная расположена в центре города и ранее являлась проблемной точкой. Он выразил благодарность правительству республики за поддержку проекта и отметил, что будут продолжать модернизировать котельные, чтобы быть готовыми к любым морозам.

Ранее, стало известно, что в метро Казани оплату проезда по лицу запустят в 2024 году.

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