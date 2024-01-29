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· Артем Акчурин

Метшин: казанцы никогда не променяют родной город на любой другой

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Казань расширяется и находится в лидерах по многим показателям. А критика жителей по отношению к властям города, является стимулом для усиления работы. Об этом заявил мэр Казани Ильсур Метшин.

Он считает, что казанцы не могут променять родной город на какой-либо другой. Столица РТ по многим показателям занимает лидирующие позиции в ПФО и по России.

Метшин добавил, что Казань растет и возможности работать в расслабленном режиме нет. Кроме того, непогода показала, что есть недоработанные моменты, поэтому работать нужно еще больше, подчеркнул мэр города.

Ранее, власти Казани пожаловались на нехватку техники для уборки снега.

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