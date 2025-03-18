Метеоролог Переведенцев заявил о возвращении мартовского тепла в Татарстан

Последние дни в Татарстане было теплее нормы на 6–7 градусов, но вскоре температура начнет снижаться. Днем ожидается до +1 градуса, ночью – до -4 из-за прихода арктического воздуха. Однако к выходным потепление вернется. Сильных снегопадов не прогнозируют, поэтому снежный покров растает раньше обычного.

По словам метеоролога Юрия Переведенцева, метеорологическая весна в этом году началась раньше привычного срока. Среднесуточная температура преодолела нулевую отметку и держалась выше пяти дней еще на прошлой неделе, тогда как обычно это случается после 30 марта.

Ранее мы писали о том, что товары из Казани получили Знак качества в феврале.