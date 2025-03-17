Товары из Казани получили Знак качества в феврале
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В феврале более десяти товаров разных категорий получили российский Знак качества. Этот знак подтверждает, что продукция соответствует высоким стандартам безопасности и качества, а также опережает требования Российской системы качества.
В перечень вошли следующие товары:
Молочные продукты:
- «Красная цена», молоко питьевое ультрапастеризованное, с массовой долей жира 3,2 % (г. Оренбург)
- «Летний луг», молоко питьевое пастеризованное, массовая доля жира 3,2 % (г. Оренбург)
- «Простоквашино», сметана с массовой долей жира 20 % (г. Казань)
- «Амка», сметана с массовой долей жира 20 % (Рязанская область)
- «Ермолино», сметана с массовой долей жира 20 % (Калужская область)
Безалкогольные напитки:
- «Дары Кубани», яблочный сок восстановленный осветленный, для питания детей дошкольного и школьного возраста (Краснодарский край)
Растительное масло:
- «Я люблю готовить», масло подсолнечное рафинированное дезодорированное вымороженное высшего сорта (Самарская область)
- «Щедрое лето», масло подсолнечное рафинированное дезодорированное вымороженное первого сорта (Самарская область)
Колбасные изделия:
- «Ермолино», сосиски, мясное колбасное изделие вареное категории Б (Калужская область)
Бакалея:
- «Шебекинские», макаронные изделия группы А высшего сорта №002 Спагетти (Саратовская область)
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