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Врач из Казани поделилась впечатлениями от новой трассы М-12

Врач из Казани поделилась впечатлениями от новой трассы М-12

Автодор

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Врач-пульмонолог и блогер из Казани Татьяна Неешпапа поделилась своими впечатлениями с россиянами, проехавшись по новой трассе М-12 Москва-Казань, передает 116.ru.

Врач выделила как плюсы так и минусы недавно открывшейся платной дороги, однако положительных моментов блогер нашла больше. В целом всю поездку до Москвы Татьяна Неешпапа оценила как «идеальную», так как на пути не встречалось никаких препятствий и серьезных ограничений, к которым относятся дорожные работы и светофоры. Вместе с тем пульмонологу понравился выбор в придорожных кафе, где, с ее слова, продают не только хот-доги, но и салаты, выпечку, вторые и первые блюда.

К минусам блогерша отнесла только малое количество зон, на которых присутствуют туалеты, заправки и кафе, из-за чего на трассе скапливаются большие очереди. Но по мнению пульмонолога, данная проблема временная, и в ближайшем будущем ее могут решить.

До того момента, как на трассе М-12 станет больше заправок, Автодор советует россиянам выезжать на дорогу с полными баками, а также заранее определять, на каких заправках им будет необходимо заправиться.

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