Новости Татарстана
· Артем Акчурин

В Татарстане отремонтируют здания девяти ветеринарных объединений

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Власти Татарстана выделят более 192 млн рублей на ремонт в 34 учреждения разного типа, которые расположены на территории РТ.

Сообщается, что будет проведена реконструкция и модернизация 9 зданий ветеринарных клиник в Агрызском и Алькеевском районах, а также шести управлений по вопросам сельского хозяйства и продовольствия.

Кроме того, капитальный ремонт проведут в муниципальных архивах в Альметьевске и Лаишево. Работы проведут в административных зданиях 6 лесничеств, Учебно-опытного Сабинского лесхоза и 10 корпусов исполнительных комитетов сельских поселений.

Ранее, стало известно, что на территории Татарстана снова ожидаются сильные морозы.

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