Новости Татарстана
· Артем Акчурин

Мэр Казани Ильсур Метшин предложил стирать пакеты для сокращения потребления пластика

Мэр Казани Ильсур Метшин предложил стирать пакеты для сокращения потребления пластика

dzen.ru

Подписаться в Telegram

Мэр столицы РТ Ильсур Метшин выступил с предложением стирать пакеты. Это необходимо для сокращения потребления пластика.

И одно из решений экологической беды: вручную промывать пакеты и использовать их повторно.

Он считает, что проблемой нельзя пренебрегать, так как в худшем случае город может затоплен мусором. А объемы мусора, которые уже образованы, оказывают пагубное влияние на Казань и необходимо обучиться раздельному сбору мусора и разумному потреблению.

Ранее Ильсур Метшин оценил концепцию моста через Кабан «Сокровище нации».

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Decathlon вернулся в Казань под новым названием: как отреагировали горожане и есть ли у новой сети будущее

Гид по скидкам Казани

7 часов назад

Вот как казанские девушки привлекают внимание мужчин

уничтожение комаров цена

Новости Татарстана

5 часов назад

В Татарстане введут новые правила для выгула домашних питомцев

Новости Татарстана

день назад

Внук владелицы «Бахетле» открыл компанию «Фабрика Бахетле-1»

демонтаж зданий в Новосибирске

Новости Татарстана

день назад

Пьеса писателя из Челнов вошла в лонг-лист международного конкурса драматургии

Новости Татарстана

день назад

Казанский стрелок Галявиев не выходит на связь из «Черного дельфина»

Новости Татарстана

день назад

Ильсур Метшин оценил концепцию моста через Кабан «Сокровище нации»

Новости Татарстана

день назад

МЧС предупреждает татарстанцев о наступлении ледникового периода
Лонгриды
день назад

Decathlon вернулся в Казань под новым названием: как отреагировали горожане и есть ли у новой сети будущее

Decathlon вернулся в Казань под новым названием: как отреагировали горожане и есть ли у новой сети будущее

Новости Татарстана

4 секунды назад

В Казани было завершено строительство остановочного павильона у парка Горького

Гид по скидкам Казани

7 часов назад

Вот как казанские девушки привлекают внимание мужчин

Новости Татарстана

30 минут назад

В Казани нехватка ресторанов с татарской кухней и адекватными ценами

Новости Татарстана

час назад

В интернет слили заключительные серии «Слово пацана»
Полупустые полки и космические цены: почему в Казани резко подорожали куриные яйца
Лонгриды
4 дня назад

Полупустые полки и космические цены: почему в Казани резко подорожали куриные яйца

Новости Татарстана

2 часа назад

В Казани используют опыт Барселоны для привлечения туристов

Новости Татарстана

2 часа назад

В Казанском Кремле прочитают лекцию о космосе

Новости Татарстана

3 часа назад

На мосту Миллениум в Казани отремонтируют дорожное покрытие
Ключевые факторы при выборе древесины и поставщика для строительства вашего дома
Интересное в Казани
6 дней назад

Ключевые факторы при выборе древесины и поставщика для строительства вашего дома