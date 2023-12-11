Мэр Казани Ильсур Метшин предложил стирать пакеты для сокращения потребления пластика

Мэр столицы РТ Ильсур Метшин выступил с предложением стирать пакеты. Это необходимо для сокращения потребления пластика.

И одно из решений экологической беды: вручную промывать пакеты и использовать их повторно.

Он считает, что проблемой нельзя пренебрегать, так как в худшем случае город может затоплен мусором. А объемы мусора, которые уже образованы, оказывают пагубное влияние на Казань и необходимо обучиться раздельному сбору мусора и разумному потреблению.

Ранее Ильсур Метшин оценил концепцию моста через Кабан «Сокровище нации».