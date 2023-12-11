Ильсур Метшин оценил концепцию моста через Кабан «Сокровище нации»
kzn.ru
Глава столицы РТ Ильсур Метшин дал оценку концепции моста через Кабан «Сокровище нации». Проект был подготовлен руководителем архитектурного бюро Bespoke Architects Элиной Сафаровой. А сама идея была презентована на международном архитектурно-строительном форуме «Казаныш», который проходил в Казани.
Метшин отметил, что идея интересная и важно органично связать ее с историей Казани, а именно Старо-Татарской слободы.
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