Мэр Казани: четвертое место не соответствует уровню и амбициям «Ак Барса»

В преддверии завершения регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, мэр Казани Ильсур Метшин выразил мнение относительно положения команды «Ак Барс» в турнирной таблице. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что коллектив находится в хорошей форме и постепенно наращивает свое превосходство под руководством выдающегося тренера Зинэтулы Билялетдинова. Мэр подчеркнул, что четвертое место, вероятно, не отражает полностью уровень и амбиции клуба. Однако, основной целью является подготовка команды к плей-офф, что, по мнению главы Казани, является самым важным аспектом в настоящее время.

Ранее, киберкоманда «Ак Барс» проиграла в матче на «Играх будущего» в Казани.