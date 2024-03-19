Мэр Челнов потребовал оперативно выводить большие автобусы на маршруты

В Набережных Челнах автобусы большой вместимости проходят техосмотр.

Мэр города Наиль Магдеев поручил разместить новые автобусы на шесть маршрутов, обеспечив их регулярное движение с интервалом до 25 минут. Кроме того, для водителей автобусов будут созданы все необходимые удобства.

Недавно запущенный маршрут получил популярность, а 36 новых автобусов марки «НЕФАЗ» уже переданы. Транспорт рассчитан на 100 пассажиров и предоставляет комфорт для маломобильных групп граждан.

Напомним, ранее из-за массового ДТП под Казанью образовалась 8-километровая пробка.