8-километровая пробка образовалась под Казанью из-за ДТП

Под Казанью в районе поселка Нагорный произошло серьезное ДТП. В результате чего на трассе образовалась 8-километровая пробка, согласно данным «Яндекс. Карт».

В социальных сетях было опубликовано видео, по которому видно, что в ДТП участвовали сразу три автомобиля – «Газель», Volkswagen и ВАЗ-2114. Вероятнее всего, «Газель» въехала в боковую часть отечественного автомобиля.

О пострадавших на данный момент ничего незивестно.