8-километровая пробка образовалась под Казанью из-за ДТП
Соцсети
Под Казанью в районе поселка Нагорный произошло серьезное ДТП. В результате чего на трассе образовалась 8-километровая пробка, согласно данным «Яндекс. Карт».
В социальных сетях было опубликовано видео, по которому видно, что в ДТП участвовали сразу три автомобиля – «Газель», Volkswagen и ВАЗ-2114. Вероятнее всего, «Газель» въехала в боковую часть отечественного автомобиля.
О пострадавших на данный момент ничего незивестно.
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