Новости Татарстана
· Артем Акчурин

МЧС: В Татарстане защита от современных средств поражения спланирована на 100%

Подписаться в Telegram

Защита жителей Татарстана от современных средств поражения реализована на сто процентов. Об этом сообщил начальник МЧС по РТ Ирек Кадамов.

По словам начальника ведомства, 5% населения будут защищены в сооружениях гражданской обороны, в метро – 1%, оставшиеся – в подвалах. На поддержку объектов гражданской обороны было выделено за 2023 год порядка 143 млн рублей.

Кроме того, за 2023 год были проведены учения по практическому укрытию населения в ряде муниципалитетов РТ.

Напомним, что в Татарстане за 2023 год было зафиксировано 4,9 тысяч пожаров. Также от огня было спасено имущество, суммой на 2,3 млрд рублей.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Минниханов высказался о прорыве канализации на улице Амирхана

Интересное в Казани

день назад

Что подарить студенту на Татьянин день: в «Галамарте» найдется все - для учебы и хобби, дома и отдыха

уничтожение тараканов москва цена поведать точно эта сражение ведется с переменным рассказать

Новости Татарстана

день назад

Метшин заявил, что невозможно быстро устранить последствия непогоды

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Попробуйте это хотя бы раз: что нужно успеть сделать этой зимой

стоимость перетяжки салона автомобиля в Москве

Новости Татарстана

день назад

Пока бесплатно: временно отменена плата за проезд по М-12 в Татарстане

Новости Татарстана

17 часов назад

Стало известно, сколько в среднем зарабатывает житель РТ

Новости Татарстана

день назад

Минниханов заявил о крупных проблемах из-за высокой ключевой ставки

Новости Татарстана

21 час назад

На последние матчи «Ак Барса» пустят только обладателей абонементов

Новости Татарстана

день назад

Владимир Плющев: игроков «Ак Барса» выбирали по визитным карточкам игроков
Лонгриды
4 дня назад

«Никакая метель меня не остановит»: как казанцы отметили Крещение в суровую погоду

«Никакая метель меня не остановит»: как казанцы отметили Крещение в суровую погоду

Новости Татарстана

13 минут назад

В Татарстане предлагают построить многопрофильную детскую больницу

Интересное в Казани

день назад

Что подарить студенту на Татьянин день: в «Галамарте» найдется все - для учебы и хобби, дома и отдыха

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане за 2023 год спасли от огня имущество на 2,3 млрд рублей

Новости Татарстана

2 часа назад

ДУМ РТ: На Казанке построят мусульманский духовно-образовательный комплекс
Снежный апокалипсис накрыл Татарстан: как республика пережила первый день снежного коллапса
Лонгриды
6 дней назад

Снежный апокалипсис накрыл Татарстан: как республика пережила первый день снежного коллапса

Новости Татарстана

3 часа назад

Алексей Песошин вручил МЧС РТ новую технику

Новости Татарстана

5 часов назад

Минниханов поручил строго следить за долгами по аренде земли и имущества

Новости Татарстана

17 часов назад

Казань вошла в топ-10 городов по зарплатам PR-менеджеров в ИТ
Женский форум: развеиваем мифы о косметологии
Интересное в Казани
4 дня назад

Женский форум: развеиваем мифы о косметологии