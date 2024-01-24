МЧС: В Татарстане защита от современных средств поражения спланирована на 100%

Защита жителей Татарстана от современных средств поражения реализована на сто процентов. Об этом сообщил начальник МЧС по РТ Ирек Кадамов.

По словам начальника ведомства, 5% населения будут защищены в сооружениях гражданской обороны, в метро – 1%, оставшиеся – в подвалах. На поддержку объектов гражданской обороны было выделено за 2023 год порядка 143 млн рублей.

Кроме того, за 2023 год были проведены учения по практическому укрытию населения в ряде муниципалитетов РТ.

Напомним, что в Татарстане за 2023 год было зафиксировано 4,9 тысяч пожаров. Также от огня было спасено имущество, суммой на 2,3 млрд рублей.