МЧС Татарстана прокомментировало потоп в пожарной части Муслюмовского района

В ГУ МЧС Татарстана рассказали Inkazan о состоянии пожарно-спасательной части в Муслюмовском районе.

В ведомстве отметили, что строение, которое было возведено в 1993 году, подвергается поэтапному ремонту, который осуществляется в зависимости от доступного финансирования. В частности, в 2011 году был проведен текущий ремонт, в 2012 году заменены окна, а в 2014 году установлены новые электросчётчики.

В 2017 году были обновлены гаражные ворота, а в 2018 году выполнена замена окон и дверей, а также отремонтирована диспетчерская. Дополнительные работы по ремонту могут пройти с 2025 по 2030 годы, однако их осуществление будет зависеть от выделяемых средств из бюджета региона.

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