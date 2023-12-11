МЧС оповестил казанцев о небывало высоких температурах. Пришло предупреждение о том, что 12 декабря на территории республики температура воздуха будет от -250 до -300 градусов по Цельсию. А порывы ветра достигнут лишь 17 м/с.

За тем МЧС разослал сообщения с другим предупреждение. Где прогнозируется температура воздуха от -25 до -30 градусов, ветер до 17 м/с.

Ранее мы писали о том, что Казанский стрелок Галявиев не выходит на связь из «Черного дельфина».