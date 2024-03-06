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Матыцин: Игры Будущего планируется сделать ежегодными

Матыцин: Игры Будущего планируется сделать ежегодными

РБК

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Игры будущего могут стать ежегодным мероприятием, который будет проходить в разных странах мира. В скором времени, на их проведение будет открыта заявочная компания. Об этом сообщил министр спорта РФ Олег Матыцын.

Он выразил надежду, что в других государствах эти соревнования достигнут такого же успеха.

Напомним, что рассылку о битве роботов на «Играх будущего» могут признать спамом. Сегодня будет проводиться рассмотрение иска к ФАС России о квалификации данной рассылки.

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