Матыцин: Игры Будущего планируется сделать ежегодными
РБК
Игры будущего могут стать ежегодным мероприятием, который будет проходить в разных странах мира. В скором времени, на их проведение будет открыта заявочная компания. Об этом сообщил министр спорта РФ Олег Матыцын.
Он выразил надежду, что в других государствах эти соревнования достигнут такого же успеха.
Напомним, что рассылку о битве роботов на «Играх будущего» могут признать спамом. Сегодня будет проводиться рассмотрение иска к ФАС России о квалификации данной рассылки.
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