Матыцин: Игры Будущего планируется сделать ежегодными

Игры будущего могут стать ежегодным мероприятием, который будет проходить в разных странах мира. В скором времени, на их проведение будет открыта заявочная компания. Об этом сообщил министр спорта РФ Олег Матыцын.

Он выразил надежду, что в других государствах эти соревнования достигнут такого же успеха.

Напомним, что рассылку о битве роботов на «Играх будущего» могут признать спамом. Сегодня будет проводиться рассмотрение иска к ФАС России о квалификации данной рассылки.