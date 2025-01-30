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Мастер завода окажется в суде за нарушение требований охраны труда

Из-за отсутствия необходимых мер безопасности о...

Екатерина Елисеева

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Следствие установило, что 10 ноября 2024 года при строительстве и реконструкции участка автодороги в Мензелинском районе вышла из строя решётка грунтосмесительной установки. Её демонтировали, однако ответственный за охрану труда сотрудник не приостановил работы и не установил защитные ограждения, включая бункер. После этого он покинул стройплощадку.

Из-за отсутствия необходимых мер безопасности один из дорожных рабочих провалился в бункер и оказался засыпан грунтовой смесью. Полученные травмы оказались смертельными.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением передано в суд.

Ранее мы писали о том, что мать, младенец которой умер после "игры" в Зеленодольске, приговорили к 8 годам.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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