Мастер завода окажется в суде за нарушение требований охраны труда

Следствие установило, что 10 ноября 2024 года при строительстве и реконструкции участка автодороги в Мензелинском районе вышла из строя решётка грунтосмесительной установки. Её демонтировали, однако ответственный за охрану труда сотрудник не приостановил работы и не установил защитные ограждения, включая бункер. После этого он покинул стройплощадку.

Из-за отсутствия необходимых мер безопасности один из дорожных рабочих провалился в бункер и оказался засыпан грунтовой смесью. Полученные травмы оказались смертельными.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением передано в суд.

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