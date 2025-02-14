Mash Iptash: в Челнах мужчина выбросил котят экс-супруги с 8 этажа из ревности

По словам соседей, его зовут Ильнур, и он следил за девушкой через камеры домофона. Увидев её с другим мужчиной, проник в квартиру, воспользовавшись оставшимися у него ключами, устроил погром и выбросил животных из окна. Свидетелями произошедшего стали дети во дворе, они рассказали родителям, после чего ситуация получила огласку.

Котята сейчас в ветеринарной клинике, но их состояние тяжёлое: они отказываются от еды, у обоих переломаны лапы. Хозяйка заявила соседям, что питомцы ей не нужны и будто бы выпрыгнули сами, но люди не верят в эту версию и требуют наказания для живодёра, пишет Mash Iptash.

Ранее мы писали о том, что Бастрыкин услышал жалобы от казанских родителей на буллинг и поборы в лицее №149.