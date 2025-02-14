Бастрыкин услышал жалобы от казанских родителей на буллинг и поборы в лицее №149

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о проверке, проводимой в казанском лицее №149. Ему должны представить информацию о возможных нарушениях в учебном заведении.

Родители учеников заявили о неправомерных действиях со стороны персонала и других учащихся. Следственные органы выясняют обстоятельства, которые могут подпадать под статью о халатности.

Доклад подготовит исполняющий обязанности руководителя СКР по Татарстану Марсель Дулкарнаев. Ранее жители республики, узнавшие о ситуации из соцсетей, получили совет обратиться к Бастрыкину.

Одна из матерей рассказала, что в школе есть ученик, который постоянно задирает сверстников, но администрация и учителя игнорируют проблему. Также родители сообщают, что в лицее принуждают записывать детей на дополнительные занятия, а в случае отказа начинают угрожать или высмеивать.