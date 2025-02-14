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Бастрыкин услышал жалобы от казанских родителей на буллинг и поборы в лицее №149

Родители учеников заявили о неправомерных дейст...

pixabay.com

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о проверке, проводимой в казанском лицее №149. Ему должны представить информацию о возможных нарушениях в учебном заведении.

Родители учеников заявили о неправомерных действиях со стороны персонала и других учащихся. Следственные органы выясняют обстоятельства, которые могут подпадать под статью о халатности.

Доклад подготовит исполняющий обязанности руководителя СКР по Татарстану Марсель Дулкарнаев. Ранее жители республики, узнавшие о ситуации из соцсетей, получили совет обратиться к Бастрыкину.

Одна из матерей рассказала, что в школе есть ученик, который постоянно задирает сверстников, но администрация и учителя игнорируют проблему. Также родители сообщают, что в лицее принуждают записывать детей на дополнительные занятия, а в случае отказа начинают угрожать или высмеивать.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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