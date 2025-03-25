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Mash Iptash: фетишист в Челнах пытался купить у девочки колготки около подъезда

Когда девочка отказалась, он....

pixabay.com

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В Набережных Челнах произошёл неприятный случай: 41-летний мужчина проявил неуместное поведение по отношению к школьнице. Инцидент произошёл у одного из подъездов в 25-м комплексе, где девочка занималась расклейкой объявлений. Об этом рассказали в телеграм-канале Mash Iptash.

Он завёл с ней разговор, сначала спросил, сколько ей платят за работу, а затем неожиданно предложил 600 рублей за её ношеные носки или колготки. Когда девочка отказалась, он повысил предложение до 1000 рублей.

Позже выяснилось, что мужчина якобы пришёл во двор с целью познакомиться с другой женщиной, проживающей в этом доме. Однако, когда она увидела видео инцидента и начала задавать вопросы, он поспешно ретировался.

Ранее мы писали о том, что блогера лишили авто и оштрафовали после езды по тротуару около казанского цирка.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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