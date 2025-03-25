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Блогера лишили авто и оштрафовали после езды по тротуару около казанского цирка

Сотрудники ГИБДД установили личность нарушителя

pixabay.com

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Во время мониторинга интернета был обнаружен видеоролик, на котором запечатлён момент, как водитель на мосту «Миллениум» в Казани нарушил ПДД, выехав на полосу, предназначенную для общественного транспорта.

Сотрудники ГИБДД установили личность нарушителя — им оказался казанец, 2000 года рождения. В его отношении оформили два административных протокола:

  • по части 1.1 статьи 12.17 КоАП РФ, что влечёт штраф в 2250 рублей;
  • по части 1 статьи 12.36 КоАП РФ, с назначением штрафа в 1500 рублей.

Ранее мы писали о том, что в Казани женщина рассказала в суде, как сын «убил себя ее рукой».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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