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Mash Iptash: 2 БПЛА сбили в Елабуге

В связи с инцидентом в аэропорту Нижнекамска бы...

pixabay

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По словам местных жителей, дважды был слышен громкий взрыв, и они увидели горящий беспилотник. Затем в небе образовалось облако дыма. Об этом рассказали в телеграм-канале "Mash Iptash".

В связи с инцидентом в аэропорту Нижнекамска были введены временные ограничения.

Ранее мы писали о том, что айти-парк на Спартаковской в Казани обварило кипятком.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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