Mash Iptash: 2 БПЛА сбили в Елабуге

По словам местных жителей, дважды был слышен громкий взрыв, и они увидели горящий беспилотник. Затем в небе образовалось облако дыма. Об этом рассказали в телеграм-канале "Mash Iptash".

В связи с инцидентом в аэропорту Нижнекамска были введены временные ограничения.

Ранее мы писали о том, что айти-парк на Спартаковской в Казани обварило кипятком.