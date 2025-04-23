Mash Iptash: 2 БПЛА сбили в Елабуге
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По словам местных жителей, дважды был слышен громкий взрыв, и они увидели горящий беспилотник. Затем в небе образовалось облако дыма. Об этом рассказали в телеграм-канале "Mash Iptash".
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