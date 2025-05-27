В Казани пожарные спасли собаку из горящей квартиры на Абсалямова

В казанских соцсетях появились сообщения о пожаре в жилом доме на улице Абсалямова. По словам очевидцев, огонь вспыхнул в квартире на верхнем этаже дома №32.

На кадрах, опубликованных очевидцами, видно, как пламя вырывается с балкона.

Причины возгорания пока не установлены, информации о пострадавших также нет. На месте происшествия работают пожарные расчёты и другие службы.

По информации издания "Вечерняя Казань", пожар охватил площадь около трёх квадратных метров, повредив балкон и находившиеся там вещи. В момент возгорания в квартире находился только питбультерьер.

Спасатели оперативно эвакуировали собаку и ликвидировали пламя. Причины случившегося выясняются. К счастью, никто не пострадал.