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· 16+ · Екатерина Елисеева

В Казани пожарные спасли собаку из горящей квартиры на Абсалямова

В момент возгорания в квартире находился только...

Казань на максималках

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В казанских соцсетях появились сообщения о пожаре в жилом доме на улице Абсалямова. По словам очевидцев, огонь вспыхнул в квартире на верхнем этаже дома №32.

На кадрах, опубликованных очевидцами, видно, как пламя вырывается с балкона.

Причины возгорания пока не установлены, информации о пострадавших также нет. На месте происшествия работают пожарные расчёты и другие службы.

По информации издания "Вечерняя Казань", пожар охватил площадь около трёх квадратных метров, повредив балкон и находившиеся там вещи. В момент возгорания в квартире находился только питбультерьер.

Спасатели оперативно эвакуировали собаку и ликвидировали пламя. Причины случившегося выясняются. К счастью, никто не пострадал.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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