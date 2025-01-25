Магазин «Светофор» в Нурлате временно закрыли из-за антисанитарии

В Нурлате временно закрыли магазин «Светофор». Об этом сообщает Роспотребнадзор по Республике Татарстан.

В ходе внеплановой проверки были обнаружены серьёзные нарушения санитарных норм. Состояние магазина оценили как неудовлетворительное: помещения убирались недостаточно тщательно, отделка имела повреждения, в здании нашли трупы грызунов и следы их присутствия. Также в фасовочном цехе отсутствовала подводка горячей воды.

Нурлатское теруправление Роспотребнадзора составило протокол о приостановлении деятельности магазина. Объект был опечатан, а материалы проверки переданы в суд. Магазин закрыт на 90 дней.

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