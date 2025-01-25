В Татарстане домофоны будут оповещать об угрозе атаки БПЛА

Президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов поручил массово установить цифровые домофоны в многоквартирных домах республики, которые смогут предупреждать жителей о чрезвычайных ситуациях, включая атаки беспилотников.

На расширенном заседании итоговой коллегии Минцифры Татарстана Минниханов поручил МЧС и городским исполнительным комитетам до конца года обеспечить оборудованием не менее 70% многоквартирного жилого фонда. Он подчеркнул, что это необходимо для повышения безопасности граждан и оперативного информирования о ЧС.

Министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин пояснил журналистам, что цифровые домофоны будут устанавливаться по запросу жильцов бесплатно, а тариф за их использование останется прежним. Хайруллин отметил, что устройства оснащены громкоговорителями, благодаря которым экстренная информация будет транслироваться прямо в квартиры, а не на улицу, где её можно не услышать.

Генеральный директор «Таттелекома» Айрат Нурутдинов добавил, что цифровые домофоны смогут автоматически открывать подъезды, что будет особенно полезно для быстрого доступа в укрытия в случае чрезвычайной ситуации.