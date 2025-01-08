Лосей заметили на дороге в Нижнекамске

В Нижнекамске в промышленной зоне заметили семью лосей, переходивших дорогу. Прогулка сохатых была зафиксирована на видеорегистратор, а кадры позже появились в группе «Дорожный контроль. Нижнекамск».

Сначала дорогу пересек один лось, что позволило водителю на медленно движущемся автомобиле вовремя остановиться. Затем из-за деревьев показались еще два животных. Автомобилист дождался, пока все сохатые завершат переход, и только потом продолжил движение.

В комментариях к записи местные жители призывают власти установить ограждения вдоль Соболековской дороги и в промзоне, чтобы предотвратить внезапное появление диких животных на дороге.

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