Ливень смыл пляж в Набережных Челнах

Владелец пляжа Sundale Айрат Тагиров поделился в социальных сетях последствиями сильного ливня. Ночная непогода размыла песок и раскидала лежаки на пляже.

Для восстановления пляжа, по словам владельца, может потребоваться 2 тыс. тонн песка.

При это ранее Тагиров рассказывал нам, что мэрия Набережных Челнов перегородила подъезд автомобилей к пляжу. На территорию не могут въехать машины с продуктами, ассенизаторы для откачки отходов из туалетов, и большой вопрос пропустят ли спецтехнику с песком для восстановления урона, нанесённого непогодой.