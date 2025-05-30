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Легковушка сбила 11-летнюю девочку на «зебре» в Челнах

На место происшествия приехали спасатели и врачи

Екатерина Елисеева

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Появилась информация о состоянии 11-летней школьницы, попавшей под машину в Набережных Челнах. ДТП произошло на улице Виктора Полякова.

Как рассказали очевидцы, девочка ехала на велосипеде в компании друзей, которые были на самокатах. Она выехала на пешеходный переход, не слезая с велосипеда, и в этот момент её сбил водитель легкового авто, не успевший затормозить.

На место происшествия приехали спасатели и врачи. Ребёнка доставили в БСМП. По данным пресс-службы горздрава, её жизни ничего не угрожает – серьёзных повреждений нет. В ближайшее время девочку переведут в КДМЦ для наблюдения врачей, пишет KazanFirst.

Ранее мы писали о том, что полицейского из Челнов уволили после смертельной охоты.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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