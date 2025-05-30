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Полицейского из Челнов уволили после смертельной охоты

Менделеевские следователи возбудили уголовное дело

pixabay

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В картотеке Вахитовского райсуда Казани опубликованы материалы дела, в котором бывший сотрудник отдела «Электротехнический» из Набережных Челнов оспаривает своё увольнение. Поводом стало происшествие на охоте, завершившееся гибелью человека.

По информации из иска, экс-капитан полиции вместе с друзьями отправился в район, где обитают бобры. Он утверждает, что целью поездки был предварительный осмотр местности перед оформлением лицензии на охоту. Ночью, когда они находились в поле, один из его спутников заметил в тепловизор фигуру, которую принял за лису, и произвёл два выстрела из карабина «Вепрь». Позже выяснилось, что под обстрел попал человек, погибший от огнестрельных ранений. После случившегося группа покинула место происшествия.

Менделеевские следователи возбудили уголовное дело. Экс-сотрудника МВД уволили, после чего он подал в суд на Министерство внутренних дел по Татарстану. В своей жалобе он указал, что не знал о намерениях своего знакомого стрелять и узнал о гибели человека лишь на следующий день.

Суд, изучив материалы и выслушав доводы истца, признал решение об увольнении обоснованным. Тем не менее, заявитель может подать апелляцию, пишет KazanFirst.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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