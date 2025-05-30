Полицейского из Челнов уволили после смертельной охоты
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В картотеке Вахитовского райсуда Казани опубликованы материалы дела, в котором бывший сотрудник отдела «Электротехнический» из Набережных Челнов оспаривает своё увольнение. Поводом стало происшествие на охоте, завершившееся гибелью человека.
По информации из иска, экс-капитан полиции вместе с друзьями отправился в район, где обитают бобры. Он утверждает, что целью поездки был предварительный осмотр местности перед оформлением лицензии на охоту. Ночью, когда они находились в поле, один из его спутников заметил в тепловизор фигуру, которую принял за лису, и произвёл два выстрела из карабина «Вепрь». Позже выяснилось, что под обстрел попал человек, погибший от огнестрельных ранений. После случившегося группа покинула место происшествия.
Менделеевские следователи возбудили уголовное дело. Экс-сотрудника МВД уволили, после чего он подал в суд на Министерство внутренних дел по Татарстану. В своей жалобе он указал, что не знал о намерениях своего знакомого стрелять и узнал о гибели человека лишь на следующий день.
Суд, изучив материалы и выслушав доводы истца, признал решение об увольнении обоснованным. Тем не менее, заявитель может подать апелляцию, пишет KazanFirst.
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