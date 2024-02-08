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Крыжовников о Казани: «Повернув с центральных улиц, можно попасть в 89-й год»

Крыжовников о Казани: «Повернув с центральных улиц, можно попасть в 89-й год»

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Режиссер «Слова Пацана» Жора Крыжовников объяснил в одном из интервью, почему сериал не решились снимать в Казани. Крыжовников гулял по Казани вместе с автором книги о казанских улицах Робертом Гараевым и когда они дошли до района «Теплоконтроля», который входил под влияние банды «Тяп-Ляп», режиссер впервые увидел тех, о ком шла речь в сериале.

Крыжовников заявил, что это были «бесхозные» молодые люди в тапках. Они начали преследовать незнакомцев.

По словам режиссера, в ту самую минуту он понял, что скорее всего, проводить съемки там не получится, так как даже вдвоем, они вызвали подобного рода ажиотаж. Что же будет, когда в этот район приедет съемочная группа, подчеркнул Крыжовников.

Режиссер также отметил, что туристическая часть столицы Татарстана сделана на высоком уровне, но «хтонские дворы и панельки так и стоят». По его словам, покинув центр города, можно вернуться в 1989 год.

Крыжовников напомнил про ситуацию, когда во время кастинга приходили повестки и прокурорские письма с требованием показать сценарий.

Напомним, что сериал «Слово пацана» посвящен казанским группировкам 80-90-х, которые были распространены по всему городу.

Ранее, авторы сериала «Слово пацана» заявили, что будут обсуждать продолжение сериала как минимум через год.

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