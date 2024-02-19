Кремль: Россия рада визитам иностранных лидеров на «Игры будущего»

Россия рада приезду лидеров иностранных государств на Игры будущего, которые уже стартовали в Казани. Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации, Дмитрий Песков, прокомментировав сообщение о планируемом прибытии главы Киргизии, Садыра Жапарова. Песков отметил, что о посещении мероприятия другими главами государств, Кремль будет уточнять.

«Мы очень рады тому, что главы многих государств разделят с нами радость этого спортивного события. Мы своевременно обнародуем информацию о тех, кто примет участие» — сказал представитель Кремля.

Утром, администрация президента Киргизии уже сообщила о зарубежной поездке Садыра Жапарова.



В первых Играх будущего в Казани будут использовать новые дисциплины, современные технологии, цифровую среду и физическую активность. В соревнованиях примут участие около 2 тысяч человек из более чем сотни стран.

Ранее, в столице РТ стартовали мультиспортивные «Игры будущего».