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Кремль: Россия рада визитам иностранных лидеров на «Игры будущего»

Кремль: Россия рада визитам иностранных лидеров на «Игры будущего»

sevastopol.su

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Россия рада приезду лидеров иностранных государств на Игры будущего, которые уже стартовали в Казани. Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации, Дмитрий Песков, прокомментировав сообщение о планируемом прибытии главы Киргизии, Садыра Жапарова. Песков отметил, что о посещении мероприятия другими главами государств, Кремль будет уточнять.

«Мы очень рады тому, что главы многих государств разделят с нами радость этого спортивного события. Мы своевременно обнародуем информацию о тех, кто примет участие» — сказал представитель Кремля.

Утром, администрация президента Киргизии уже сообщила о зарубежной поездке Садыра Жапарова.

В первых Играх будущего в Казани будут использовать новые дисциплины, современные технологии, цифровую среду и физическую активность. В соревнованиях примут участие около 2 тысяч человек из более чем сотни стран.

Ранее, в столице РТ стартовали мультиспортивные «Игры будущего».

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