Кожевников: маловероятно, что «Ак Барс» выйдет в 1/4 Кубка Гагарина

Двукратный олимпийский чемпион, Александр Кожевников, выразил свое мнение о шансах «Ак Барса» на выход в четвертьфинал Кубка Гагарина. Его высказывания цитирует Legalbet.



Александр Кожевников заявил, что, на его взгляд, у казанской команды все еще есть шансы в этой серии матчей, однако маловероятно, что они смогут пройти дальше. Он отметил, что не считает, что «Ак Барс» якобы недооценил «Автомобилист», и добавил, что весь сезон был непредсказуемым у казанской команды.



По мнению спортсмена, Казань и их тренер в течение всего сезона пытались найти что-то новое, особенно в атаке. «Ак Барс», по его словам, должен создать видимость в атакующем направлении, хотя, возможно, не стоит ждать резких действий.Он также отметил, что много средств было вложено, и прошлый сезон был успешным, но в этом году игровое выступление далеко не на том уровне.

Напомним, ранее болельщики казанского «Ак Барса» массово начали высказывать свое недовольство после ряда поражений команды.