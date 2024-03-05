Болельщики «Ак Барса» матерят тренера за поражения команды

Болельщики казанского «Ак Барса» высказывают свое недовольство после ряда поражений команды. Такую тенденцию можно проследить в комментариях под публикациями хоккейного клуба.

4 марта «Ак Барс» проиграл «Автомобилисту» из Екатеринбурга и теперь находится на грани вылета из Кубка Гагарина.

В свою очередь, «Ак Барс» оптимистично относится к ситуации и надеется одержать четыре победы, чтобы попасть в новый этап. Однако фанаты с этим не согласны.

По словам зрителей матча, у команды нет мотивации, они устали и хотят скорее уйти в отпуск.

Фото: hc_akbars / Т.me

Один из болельщиков отметил, что у него нет желания смотреть следующую игру, так как у него это уже вызывает нервоз.

«Соседи, наверное, вешаются от моих криков матом», — отметил он.

В то же время другие фанаты призывают к вере в команду и преодолению трудностей.