СК: на депутата Госсовета возбудили уголовное дело за хранение наркотиков

Депутата Госсовета Татарстана подозревается в хранении запрещенных веществ, об этом в телеграм-канале сообщает Следственное управление по РТ.

17 сентября подозреваемый с полиэтиленовым пакетом с 1,88 граммами наркотиков был остановлен на улице Беломорской полицией. Следствие утверждает, что он был выброшен на дорогу. Впоследствии вещдок был изъят.

Ведомство не называет имени и фамилии подозреваемого, но, по данным источника PROKAZAN в МВД, речь идет о Рустеме Хасанове.

Известно, что мужчина отказался от медосвидетельствования и уехал в Москву. Депутату может грозить до 3 лет лишения свободы, либо штраф. Если его вина будет доказана, то он лишится депутатского мандата.

Рустем Хасанов стал депутатом Госсовета РТ на довыборах в сентябре 2018 года. Хасанов известен в Татарстане как строитель и меценат — занимался реставрацией и реконструкцией некоторых знаковых объектов в республике.

Как задерживался Хасанов и что он сам говорит о своем преследовании, читайте в лонгриде PROKAZAN.