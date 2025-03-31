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Клещ впился в спину ребенка из Челнов

Об этом рассказали в медицинском учреждении

pixabay.com

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В Камском детском медцентре Набережных Челнов зафиксировали первое обращение ребенка с укусом клеща в этом сезоне. Об этом рассказали в медицинском учреждении.

Как сообщили специалисты, клещ укусил подростка в спину на частной территории. Насекомое было удалено самостоятельно. В КДМЦ место укуса обработали медики. После оказания первой помощи ребенка направили в поликлинику по месту жительства для дальнейшего наблюдения.

По словам специалистов, в прошлом году первое обращение произошло 13 апреля, в 2023 году — 27 марта, а в 2022 и 2021 годах — 12 апреля.

Ранее мы писали о том, что в Елабуге из-за нарушений закрылась пекарня «Любимая Печка».

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