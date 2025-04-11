Кинулся из-за неприязни: в Челнах возбуждено дело после убийства мужчины

Следственный комитет РФ по Республике Татарстан возбудил уголовное дело по статье 105 часть 1 УК РФ — «Убийство».

По предварительным данным, 10 апреля 2025 года в дневное время в здании реабилитационного центра «Твой Шанс», расположенного на улице Академика Королева в Набережных Челнах, между двумя мужчинами вспыхнул конфликт на фоне личной неприязни. Во время ссоры 42-летний участник ссоры нанёс другому мужчине удар ножом в область груди. От полученной травмы потерпевший скончался.

Подозреваемого задержали, он полностью признал свою вину. Сейчас следствие решает вопрос о мере пресечения. Продолжается работа по выяснению всех обстоятельств случившегося.

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