KF: в Казани пытаются прекратить дело водителя, насмерть сбившего мужчину

В Московском районном суде Казани продолжается рассмотрение дела 30-летнего Рамиса Гирфанова, обвиняемого в смертельном наезде на пешехода. Ранее дело уже закрывали после примирения сторон и выплаты 1,2 миллиона рублей компенсации. Однако прокуратура оспорила решение, и кассационный суд постановил пересмотреть его.

На новом заседании защита вновь настаивала на прекращении дела, ссылаясь на уже выплаченные 2,5 миллиона рублей и помощь детям погибшего. Представители пострадавших, включая мать погибшего и опекуна детей, поддержали эту позицию.

Тем не менее, прокурор Айрат Зарипов сообщил, что гособвинение требует реального наказания — до трёх лет лишения свободы с лишением водительских прав, поскольку примирение сторон уже было признано недостаточным основанием для прекращения дела.

Из-за упоминания личной информации о несовершеннолетних суд частично провёл заседание в закрытом режиме. Процесс продолжится допросом свидетелей и изучением материалов дела, пишет KazanFirst.