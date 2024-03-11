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Казанский завод отправил авиакомпаниям 5 новых вертолетов

Казанский завод отправил авиакомпаниям 5 новых вертолетов

пресс-служба Раиса РТ

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Казанский вертолетный завод (КВЗ) завершил передачу пяти новых вертолетов Ми-8МТВ-1 различным российским авиакомпаниям, как сообщило Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан.

В частности, два из пяти вертолетов были переданы авиакомпании «Комиавиатранс» с целью обслуживания Территориального центра медицины катастроф республики Коми и использования в транспортных целях в удаленных районах региона. По одному вертолету досталось компаниям «Лидер» из Подмосковья и «Витязь-аэро» с Камчатки.


Указанные вертолеты способны вместить до 23 пассажирских мест в салоне, а также имеют возможность установки медицинских модулей и оборудования дополнительными топливными баками.

Планируется, что к 2026 году КВЗ передаст регионам Российской Федерации в общей сложности 70 новых вертолетов.

Напомним, ранее супругу бывшего чиновника арестовали в Казани за хранение взрывчатки.

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