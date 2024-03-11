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Супругу бывшего чиновника арестовали в Казани за хранение взрывчатки

Супругу бывшего чиновника арестовали в Казани за хранение взрывчатки

anticorr.media

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Суд Советского района принял решение об отправке под арест супруги гражданина, который был задержан в Верхнеуслонском районе с взрывчаткой в машине.

Наталью Романенко, бывшую главу украинского землячества, арестовали в Казани. Она будет находиться в заключении не меньше, чем до 6 мая по обвинениям в незаконном хранении и транспортировке взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Мера пресечения была избрана 9 марта.
Напомним, что 64-летний житель Хабаровска Владимир Фетисов перевозил Москвы в родной город - Хабаровск. Автомобиль пенсионера буквально был набит взрывчаткой. О причинах своих действий правоохранителям мужчина объяснять не стал.


На данный момент выясняется куда и с какой целью правонарушитель перевозил взрывные устройства.

В мае 2022 года Владимир Фетисов был восстановлен судом в должности заместителя начальника отдела по взаимодействию с национальными объединениями. Однако впоследствии выяснилось, что его снова сместили с этой должности.

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